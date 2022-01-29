Хайнань занял первое место среди регионов Китая по росту парка экоавтомобилей в 2021 году

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Провинция Хайнань в 2021 году заняла первое место среди регионов материкового Китая по динамике увеличения парка автомобилей на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на официальные данные.

По сведениям издания, к декабрю прошлого года на острове было зарегистрировано 122,4 тыс. автомашин без вредных выхлопов. Количество автомобилей данной категории за год выросло на 91%, что считается самой высокой динамикой среди прочих провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР.

Согласно опубликованной статистике, за указанный период продажи экологичных автомобилей в регионе выросли на 88%, до 58,7 тыс. Хайнань тем самым более чем в три раза перевыполнил годовой план внедрения автотранспорта, работающего на неуглеродном топливе.

Более 80% экологичных автомобилей, реализованных дилерскими центрами на острове в 2021 году, приобрели частные лица. Как считают местные власти, это свидетельствует об устойчивом росте популярности таких авто среди населения.

"Мы изучаем возможности, касающиеся применения в 2022 году дополнительных мер по стимулированию продаж экоавтомобилей на уровне провинции, включая компенсации и субсидии", - уточнил представитель департамента промышленности и информатизации Хайнаня Сюй Тао. По его словам, правительство будет активно расширять сеть пунктов заправки машин, не наносящих вреда окружающей среде.

В марте 2019 года Хайнань опубликовал план развития автотранспорта на экологически чистой энергии, в соответствии с которым к 2030 году на острове будет введен запрет на машины, работающие на традиционных видах топлива. Пока доля экологичных авто в структуре парка провинции составляет 7,2%, однако она быстро увеличивается. В 2021 году этот показатель вырос на 3 процентных пункта, превысив среднюю динамику по стране.