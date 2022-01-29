В России в 2021 году выросла средняя сумма снятия наличных в банкоматах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Средняя сумма единовременного снятия наличных в банкоматах выросла в 2021 году в РФ на 16%, до 26 820 рублей. При этом сумма внесения увеличилась на 12%, составив 10 602 рубля, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"В 2021 году средний чек получения наличных вырос на 16% относительно 2020 года, составив 26 820 рублей. А средняя сумма внесения наличных увеличилась на 12%, достигнув 10 602 рубля. Интересно, что этот тренд отмечается весь пандемийный период. Например, в 2020 году средняя сумма одной операции по внесению средств выросла почти на 8%, составив 9 404 рублей, тогда как в 2019 году она была 8 737 рублей. А средний чек одной операции по снятию наличных через АТМ в 2020 году увеличился почти на 15% - до 23 198 рублей против 20 220 рублей годом ранее", - отмечается в исследовании.

Согласно данным банка, в минувшем году 76% операций пришлось на внесение денег в банкоматы, а 24% - на снятие. Тогда как, для сравнения, в 2020 году этот тренд был более выражен: 79% против 21% соответственно. По сумме операций соотношение в 2021 году было более равномерным, чем по их количеству: 55% пришлось на пополнение счетов наличными, а 45% на получение денег.

При этом заметную долю операций внесения и снятия наличных в банкоматах заместил рост числа безналичных переводов, включая использование Системы быстрых платежей (СБП). Как показала статистика банка, общее число переводов по СБП в минувшем году увеличилось в 4,5 раза, а сумма - в 3,8 раза. "Интересно, что значимый прирост переводов через СБП происходит за счет тех клиентов, которые ранее пользовались банкоматами. Они по привычке снимали средства в одном банке, чтобы пополнить счет наличными в другом. В 2021 года доля таких клиентов, которые теперь переводят деньги с помощью СБП, а раньше пополняли свои счета через банкоматы, составила 63%", - указали аналитики.

Одновременно с этим самой популярной безналичной операцией в банкомате остается оплата мобильной связи, 51% безналичных операций связаны именно с ней (примерно столько же было и в прошлом году), средний чек одной операции - 415 рублей. Самый динамичный рост показали операции по оплате ЖКУ - их доля по количеству достигла 39%, а средний чек оплаты в банкомате - 2 883 рубля. Также заметную динамику роста показала оплата счетов за интернет и телевидение, здесь доля увеличилась до 9%, а средний чек был на уровне 581 рубля.

В рамках исследования аналитиками банка были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматной сети "Русского стандарта" за 2021, 2020 и 2019 годы.