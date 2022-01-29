Решетников сообщил, что 80 регионов РФ поддерживают торгово-экономические связи с Японией

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Восемьдесят субъектов Российской Федерации поддерживают торгово-экономические связи с Японией. Об этом в субботу заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в своем обращении к участникам церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, которая состоялась в городе Саппоро на севере Японии. Текст его выступления зачитал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

"Сегодня 80 субъектов России поддерживают с Японией торгово-экономические связи, добиваясь комфортных условий для работы инвесторов. Среди лидеров - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Сахалин и Приморье. Мы за то, чтобы проектов в этих и других регионах становилось как можно больше", - подчеркнул министр.

Решетников отметил, что пандемия коронавируса не помешала РФ и Японии нарастить темпы сотрудничества. "В прошлом году состоялось два крупных бизнес-диалога, реализуем серьезные проекты. Продолжаются тестовые контейнерные перевозки японских грузов из Владивостока в Европу по Транссибу. В Якутии открыли первый в России тепличный комплекс, где круглый год в условиях вечной мерзлоты будут выращивать овощи и зелень. В Хабаровском крае строят центр превентивной медицины, в Московской области - завод по сборке грузовых автомобилей", - сказал глава ведомства.

Глава МЭР отметил, что для развития взаимодействия двух государств постоянно улучшается деловой климат, расширяется набор инструментов по привлечению инвестиций.

"Сейчас важно наращивать темпы развития межрегиональных связей и двустороннего сотрудничества, обмениваться опытом, находить работающие решения, запускать новые проекты, чтобы закрепить достигнутые результаты. Это придаст новый импульс росту наших экономик, благополучия людей", - заявил министр.

Дополнения к Меморандуму о взаимопонимании

В ходе мероприятия замглавы МЭР Владимир Ильичев и старший вице-министр иностранных дел Японии Сузуки Такако подписали дополнения к Меморандуму о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством иностранных дел Японии относительно проведения Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

"Участники выразили уверенность, что дальнейшая реализация меморандума будет способствовать всемерному расширению двусторонних обменов и развитию отношений партнерства между Россией и Японией", - подчеркнули в министерстве. Сведений о содержании дополнений не приводится.

Меморандум о взаимопонимании между МЭР РФ и МИД Японии относительно Года обменов, подписанный в 2019 году, предусматривает проведение двусторонних обменов и углубление взаимодействия в таких сферах, как цифровая экономика, туризм, здравоохранение, малое и среднее предпринимательство, медицина, градостроительство, энергетика, промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт, экология, культура, спорт и наука.

Договоренность о проведении Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов была достигнута по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке в июне 2019 года. Тогда российский лидер выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

Однако из-за пандемии коронавируса МИД Японии в апреле 2020 года объявил о переносе сроков церемонии открытия. В связи с этим, как сообщило агентство Киодо, Москва и Токио в ноябре 2021 года условились на год продлить проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.