Кабмин дополнительно расширит территории портов Феодосия и Азов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым территории морских портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области будут расширены за счет включения в них новых участков. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"На новой территории порта Азов появится терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Он в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области. В порту Феодосия планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов", - указано в сообщении.

Отмечается, что работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов", который входит в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.