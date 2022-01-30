Литва построит новый центр размещения мигрантов на 450 мест

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Литва, столкнувшаяся в 2021 году со значительным всплеском нелегальной миграции из стран Азии и Африки через Белоруссию, планирует построить новый центр размещения мигрантов на 450 мест. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

"Новый центр размещения будет построен в городе Пабраде Швенчёнского района, - сказал он. - Это позволит улучшить условия проживания как тех иностранцев, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища, так и нелегальных мигрантов".

Как отметил начальник погранслужбы, уже объявлен конкурс на проектирование и строительство двух четырехэтажных жилых корпусов. "Всего в новых постройках можно будет разместить около 450 человек", - сказал Любаевас.

В городе Пабраде, расположенном неподалеку от границы с Белоруссией, действует Центр регистрации иностранцев, в котором они находятся до выяснения обстоятельств попадания в Литву, если это нелегалы, а также ожидают решения по своим заявлениям те, кто официально попросил убежища. Одновременно центр может принять до 240 человек.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, а основной поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.