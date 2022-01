СМИ: в Британии Google обяжут платить СМИ за размещение их статей на ресурсах компании

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации, такие как Google и Facebook, выплачивать компенсацию местным СМИ, чьи материалы используются на информационных ресурсах этих компаний. Об этом в воскресенье сообщила газета The Mail on Sunday.

По информации источников издания, эту инициативу поддерживает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис. Британские власти надеются, что технологические гиганты добровольно вступят в переговоры с национальными СМИ о размере выплат за использование произведенного ими новостного контента. В противном случае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Соединенного Королевства самостоятельно определит размер вознаграждений.

Газета отмечает, что подобные планы вызваны недовольством британских СМИ нынешним положением дел в сфере цифровой рекламы, где "полностью доминируют" мировые IT-компании. "Новый режим станет важным инструментом по борьбе с дисбалансом, который сложился между крупнейшими платформами и издателями", - заявил газете источник в министерстве цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Кроме того, CMA планирует детально изучить алгоритмы работы популярных поисковых систем, чтобы избежать ситуации, при которой у изданий определенной политической направленности были бы преимущества при отображении запросов.

По информации The Mail on Sunday, Google и Facebook в 2019 году аккумулировали около 80% всех доходов в сфере цифровой рекламы в Великобритании, что превышало £11 млрд (около $14 млрд). При этом доля британских СМИ составляла менее 4%.

В Facebook в ответ на просьбу прокомментировать намерения властей королевства заявили, что "уже помогают издателям Великобритании посредством выплат десятков миллионов фунтов общенациональным и региональным СМИ" в рамках проекта Facebook News, а также с помощью программы подготовки молодых журналистов. В 2020 году соглашение о сотрудничестве с Facebook News заключили несколько британских издательских домов, которые выпускают одни из наиболее популярных в стране газет, включая The Guardian и The Independent, журнал The Economist, а также их онлайн-версии.

Вслед за Австралией

Как напомнила The Mail on Sunday, предлагаемые британским правительством нововведения во многом повторяют те нормы, которые ранее представили в Австралии. В 2020 году австралийские власти заявили о намерении утвердить кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс на медиарынке страны и обяжет цифровые гиганты оплачивать новостной контент, произведенный местными средствами массовой информации.

Изначально платформы назвали новый законопроект несправедливым, однако затем Google, а после длительных переговоров и Facebook приняли его условия и начали заключать контракты с австралийскими СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. 26 февраля 2021 года кодекс был одобрен парламентом Австралии и вступил в силу.