Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в России в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ в связи с принимаемыми мерами по стабилизации рынка не прогнозирует резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году, сообщает министерство.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

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"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Вместе с тем, по мнению министерства, на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей.

О мерах по стабилизации цен на молочном рынке

В Минсельхозе напомнили, что для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке правительство РФ приняло комплекс мер, которые, в том числе, позволяют сократить издержки производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий, перечислили в министерстве.

Кроме того, действуют и такие меры поддержки, как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока.

С учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз России прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

31 января газета "Коммерсант" написала, что Danone уведомила российских ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции. По данным издания, это связано с тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке.