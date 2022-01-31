Выручка OR Group снизилась в 2021 году на 21%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выручка OR Group (ПАО "ОРГ") по итогам 2021 года уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 21% и составила 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании об операционных итогах года.

Валовая стоимость товаров (GMV) снизилась на 2,1%, до 10,124 млрд рублей. Количество магазинов сократилось на 10,6%, до 751, добавляется в материале.

Выручка торговой платформы westfalika.ru (реализация товаров собственной торговой марки и партнерских товаров по модели маркетплейса) в розничной сети и на онлайн-площадке westfalika.ru) по итогам 2021 года составила 4,111 млрд рублей, что на 16,3% ниже показателя 2020 года. В частности, выручка маркетплейса westfalika.ru возросла на 55,9% до 1,8 млрд рублей. Интернет-продажи снизились на 4,4% до 0,8 млрд рублей. Чистый долг практически не изменился и составляет 12,5 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Итоги четвертого квартала

Объем консолидированной неаудированной выручки Оr Group в октябре - декабре 2021 года уменьшился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,2 млрд рублей. Выручка торговой платформы westfalika.ru снизилась на 26,4% до 1,3 млрд рублей, а выручка маркетплейса westfalika.ru сократилась на 1%, составив 0,557 млрд рублей. Интернет продажи упали на 27,8% до 0,28 млрд рублей, добавляется в материале.

О компании

OR Group (ранее "Обувь России") - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 736 объектов в 305 городах России.

В соответствии с аудированными финансовыми результатами компании по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль - 0,6 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб.

