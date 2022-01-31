Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 1,53% и находился на уровне 1 428,55 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос до 3 524,11 пункта (+1,02%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,51%, до 3 506,41 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,12%, до $89,51 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,21% и торгуется на уровне $87,85 за баррель.