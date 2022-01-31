В Москве начались работы по обеспечению энергомощностью национального космического центра

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты начали работы по обеспечению энергомощностью Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время ведется работа по созданию научно-технологического кластера, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос", - сказал он. - Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тыс. кв. м, и перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта".

Бирюков пояснил, что сейчас специалисты ведут проектирование системы электроснабжения будущего центра. Общая присоединяемая мощность составит 22,3 МВт.

"Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 км, в том числе свыше 8 км с помощью технологии горизонтально-направленного бурения, - рассказал заммэра. - Она позволяет обойтись без разрытий, сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности".

Он подчеркнул, что электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. Завершить работы по обеспечению энергоснабжением НКЦ планируется в третьем квартале 2022 года.