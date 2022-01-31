МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Сбер" запустил сервис проверки онлайн-переводов клиента банка их доверенным помощником для защиты операций от посягательств мошенников. Об этом говорится в сообщении банка.

"Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента - перед тем, как их исполняет банк, - попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек", - отмечается в сообщении.

Подключить услугу можно в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Для этого потребуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.

"Сбер" отметил, что услуга является защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Сервис безопасен для клиента, так как помощники идентифицированы банком и известны ему. Кроме того, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. "Использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком", - подчеркнули в банке.