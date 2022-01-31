Власти Красноярского края планируют открыть технопарк в сфере высоких технологий

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Технопарк в сфере высоких технологий планируется открыть в Красноярске в начале 2023 года. В качестве основного партнера рассматривается пермский Morion Digital, однако даже если партнерство не сложится, краевое правительство готово взять на себя роль основного оператора, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи Красноярского края Николай Распопин во время рабочей поездки в Пермь.

"В Красноярском крае мы планируем создавать технопарк совместно с коллегами из Morion Digital. Они выразили интерес создать в Красноярске подобный объект. Со своей стороны мы, как правительство края, заинтересованы в создании новых рабочих мест в высокотехнологичных индустриях", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Красноярске построили много бизнес-центров, однако они "коридорного типа", в то время как современная IT-индустрия требует иного подхода для развития компаний. Это заключается в коллаборации между компаниями при создании сложного IT-продукта.

По словам министра, в городе есть несколько объектов для размещения технопарка площадью от 50 тыс. кв. м. Однако он отметил, что в первую очередь будут рассматривать площадки с возможностью масштабирования, так как площадь пермского технопарка около 86 тыс. кв. м, а количество потенциальных резидентов в Красноярске больше.

В том случае если сторонам получится заключить договор, то в течение 2022 года определят площадку, а в начале 2023 году планируется открытие технопарка. "Если что-то пойдет не так, то мы готовы сами эту площадку развивать. У нас стоит задача - в любом случае в 2023 году открыть технопарк. Если коллеги вложат внебюджетные средства, то для нас это очень здорово, если коллеги не вкладываются, то мы готовы сами выступить инвесторами", - добавил Распопин.

Позиция пермской стороны

Директор Morion Digital Оскар Ягафаров в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, о планах запускать технопарки сети что компания определяет в максимально перспективных для инвестиций городах с точки зрения развития инновационной инфраструктуры.

"Красноярский край в этом плане нам очень интересен. Это регион с сильным промышленным и IT-потенциалом, на пятом месте на списке инвестиционной привлекательности. Правительству Красноярского края интересен частный игрок, драйвер проекта. В Morion Digital они видят кейс, пример того, как это может быть реализовано. Сейчас мы ведем поиск площадки, определяем формат проекта и партнерства с существующей экосистемой", - сказал Ягафаров.

Технопарк в Красноярске планируется открыть по модели Morion Digital в рамках сети технопарков по всей России - Мурманске, Омске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске, Томске. Общая площадь которых составит более 500 тысяч кв. м, на которых создадут до 50 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital - один из крупнейших частных технопарков в России, входит в тройку лучших технопарков России по результатам Национального рейтинга технопарков - 2021. Резидентами технопарка являются 40 компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий (от современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искусственного интеллекта).