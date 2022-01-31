В "Технополисе "Москва" втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Резидент "Технополис "Москва" компания "Неорос" в три раза увеличила объем производства высокоскоростных оптоэлектронных решений для операторов связи, дата-центров и транспортных сетей. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Резидент особой экономической зоны столицы, разработчик высокотехнологичного оптического оборудования "Неорос" в три раза увеличил объем производства - с 92 млн рублей за полный 2020 год до 278 млн только за первые девять месяцев 2021 года. Общий объем вложенных инвестиций в проект составляет 223 млн рублей. Продукция может использоваться различными дата-центрами, операторами связи или IT-интеграторами", - сказал Прохоров.

Уточняется, что предприятие разрабатывает и производит высокоскоростное оптическое оборудование, востребованное операторами связи и центрами обработки данных: различные кабели, трансиверы, сплиттеры, мультиплексоры.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, компания - резидент ОЭЗ Москвы с 2020 года, где входит в состав кластера микроэлектроники и оптики. Удобство размещения, преимущества статуса резидента и инфраструктуры площадок столичной особой экономической зоны помогли компании увеличить производство в несколько раз. Если в 2020 году мощности предприятия давали до 15 тыс. единиц продукции в год, то теперь их количество составляет уже более 60 тыс.

По оценкам самой компании, за полный 2021 год рост объема производства должен стать четырехкратным по отношению к 2020 году. Основная задача предприятия на территории ОЭЗ - локализация производства оптических трансиверов и внедрение российских инноваций в области фотоники. Компания имеет международные лицензии для разработки оптоэлектронных технологий и производства оптического оборудования. Предприятие тесно сотрудничает с Институтом общей физики РАН и кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ для создания новых оптических технологий и производства готовых решений.