Развитие СМП и туризма на Крайнем Севере обсудят на форуме "Арктика - территория диалога"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вопросы развития Северного морского пути (СМП), "зеленой" энергетики, бизнеса и туризма на Крайнем Севере обсудят на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который состоится 11-13 апреля в Санкт-Петербурге. Архитектура деловой программы опубликована на сайте мероприятия, сообщила в понедельник пресс-служба фонда Росконгресс.

"VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится 11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. <...> Подробная информация об архитектуре деловой программы - на официальном сайте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деловая программа форума состоит из шести тематических блоков. Участники трека "Экономическое развитие" обсудят вопросы привлечения инвестиций в Арктическую зону России, развития "зеленой" энергетики, малого и среднего предпринимательства на Крайнем Севере, а также перспективы разработки полезных ископаемых в Арктической зоне РФ. Об арктических городах, туризме на Севере и программе "Арктический гектар" поговорят на сессиях блока "Комфортные условия для жизни в Арктике".

Темы транспортной доступности, в том числе судоходство по Северному морскому пути и перспективы полярной авиации, обсудят во время трека "Развитие логистики в Арктике". Еще одно направление форума - "Экология и климат в Арктике" - будет посвящено обращению с отходами на Севере и вопросам декарбонизации. Также участники форума поговорят о передовых научных разработках и исследованиях в Арктике. В рамках шестого блока - "Международное сотрудничество в Арктике" - состоится заседание Арктического экономического совета. Также пройдут I Франко-российский форум по устойчивому развитию Арктики, III Саммит губернаторов Северного форума и страновые бизнес-диалоги с участием предпринимателей из России и арктических государств, говорится в сообщении.

"С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. <...> В программе председательства заложено более ста мероприятий по десяти основным направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии, развития человеческого капитала, поддержки коренных малочисленных народов Арктики. Самой крупной площадкой председательства станет Международный арктический форум "Арктика - территория диалога", на который планируется пригласить 2,5 тысячи гостей из более чем 50 стран мира", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя оргкомитета форума Юрия Трутнева.

Уточняется, что в рамках форума также запланированы заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Молодежный арктический форум в Архангельске. "Российская Арктика уже является крупнейшей в мире экономической зоной, регионом, где применяются прорывные технологии, проводятся уникальные научные исследования, реализуются проекты строительства социальной инфраструктуры и реконструкции городов. На форуме обсудим результаты нашей работы и новые прорывные решения, направленные на ускоренное развитие экономики, создание условий для комфортной жизни и работы людей", - приводит пресс-служба слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

О председательстве России в Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.