Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продукции из Молдавии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 февраля запретил ввоз птицеводческой продукции из Молдавии из-за ухудшения в стране ситуации по гриппу птиц. Об этом говорится в приказе российского ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Молдавии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из республики живой птицы и инкубационного яйца", - отмечается в документе.

Кроме того, запрет распространяется на мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

Также запрещены поставки в Россию бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Одновременно запрещается транзит по территории России живой птицы из Молдавии, отмечается в документе.