Суд в Калининграде обязал авиакомпанию "Скол" вернуть ГТЛК более 363 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Калининградской области признал обоснованными требования "Государственной транспортной лизинговой компании" к авиакомпании "Скол", в отношении которой началась процедура наблюдения, и обязал перевозчика вернуть более 363 млн рублей долга. Об этом говорится в определении суда.

"Признать обоснованными требования АО "Государственная транспортная лизинговая компания" к должнику в размере 295,244 млн рублей основного долга, 67,988 млн рублей неустойки. <…> Включить требование АО "Государственная транспортная лизинговая компания" к должнику <…> в реестр требований кредиторов с очередностью удовлетворения в третью очередь", - говорится в документе.

В определении также отмечается, что временным управляющим авиакомпанией назначен Алексей Белокопыт, который также является конкурсным управляющим обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро". Рассмотрение дела о признании авиакомпании "Скол" банкротом назначено судом на 1 июня.

В ноябре 2021 года Еврокомиссия внесла российского авиаперевозчика "Скол" в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. На тот момент "Скол" являлся единственным авиаперевозчиком из России, которому было запрещено осуществлять деятельность в ЕС. В январе 2022 года суд по иску ГТЛК ввел в авиакомпании процедуру наблюдения.

"Скол" создана в 2000 году и зарегистрирована в Калининграде, однако аэропорт базирования расположен в Красноярском крае. Парк авиакомпании включает более 50 воздушных судов. В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед ГТЛК по лизинговым платежа.