Петербургский нефтяной терминал направит на модернизацию 7,6 млрд рублей заемных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) направит 7,6 млрд рублей заемных средств на модернизацию старой части терминала и утилизацию советского оборудования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Открыта кредитная линия объемом в 7,6 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию ПНТ, которая началась в 2021 году. Работы по преобразованию "старой" части ПНТ предполагают полную замену устаревшего советского оборудования и возведение на этом месте аналогичного по мощности современного комплекса по перевалке нефтепродуктов", - рассказали в пресс-службе.

Кредитная линия для Петербургского нефтяного терминала открывается сроком на семь лет, контракт на предоставление заемных средств предприятие подписало с банком "Открытие". Эти средства будут направлены на работы по модернизации портовых мощностей, старт которым был дан в сентябре губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем совета директоров АО "ПНТ" Михаилом Скигиным. Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2024-2025 годы.

Ранее в сентябре сообщалось, что предприятие намерено потратить на реконструкцию старого нефтяного терминала 4,7 млрд рублей. Проектом модернизации мощностей терминала предусмотрены демонтаж советских цистерн 1960-1980-х годов и строительство к 2024 году десяти новых экологически безопасных резервуаров для хранения нефтепродуктов. Также планируется обновить инфраструктуру предприятия и снизить за счет внедрения новых технологий объемы вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщал ТАСС ведущий менеджер по маркетингу АО "ПНТ" Кирилл Котин, программа модернизации направлена на изменение структуры оборота терминала. Предприятие будет сокращать перевалку мазута и других продуктов средней дистилляции, спрос на которые в перспективе падает, и наращивать перевозки нефтехимических продуктов глубокой переработки.

АО "Петербургский нефтяной терминал" основано в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. Терминал с пропускной способностью 10 млн тонн в год обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда.