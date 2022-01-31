ФАС согласовала цену на "Ремдесивир"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на лекарственный препарат от коронавируса "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3 840 рублей за упаковку. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3 840 рублей за упаковку", - говорится в сообщении.

Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик, произведенный компанией "Фармасинтез". В ФАС пояснили, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее правительство РФ разрешило российской фармацевтической компании "Фармасинтез" еще год производить в РФ ремдесивир без согласия компаний-правообладателей.