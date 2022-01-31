Эксперты "Совэкона" повысили оценку экспорта пшеницы из РФ до 34,3 млн тонн

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысил оценку экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2021 года) до 34,3 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" повысила оценку экспорта российской пшеницы в 2021-2022 году на 0,2 млн тонн, до 34,3 млн тонн", - отмечается в сообщении. По оценкам экспертов компании, Россия останется первым по объему мировым экспортером пшеницы.

Как пояснили в "Совэконе", увеличение прогноза связано с высокими темпами экспорта. "Конкурентные преимущества российской пшеницы остаются относительно высокими на фоне роста мировых цен в последние недели и ослабления рубля", - считают аналитики.

Согласно их оценкам, квота на экспорт российской пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2022 года, будет полностью или почти полностью реализована. В компании считают, что риск возникновения проблем с поставками из черноморского региона остается низким. При этом ограничивающим фактором может стать снижение спроса импортеров и их переход к другим поставщикам, но пока этот сценарий выглядит теоретическим, добавили в "Совэконе".

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн.

Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.