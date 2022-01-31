Кабмин внес в Думу законопроект о праве самозанятых на товарные знаки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому право на товарный знак может принадлежать не только юридическим лицам, но и самозанятым гражданам. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях закрепления возможности регистрации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых, а также распоряжения правами на них. Действующая редакция Гражданского кодекса РФ предусматривает, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом закон позволяет вести отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП.

Таким образом, указывают в кабмине, заложенное в Гражданском кодексе ограничение противоречит предусмотренным им же гарантиям равенства участников гражданского оборота. Более того, регистрация товарного знака на имя физических лиц допускается в ряде иностранных государств. Иными словам, иностранные заявители на территории РФ оказываются наделенными правом регистрации товарного знака "без подтверждения статуса, соответствующего индивидуальному предпринимателю".

В связи с этим в Гражданский кодекс предлагается внести изменения, "предусматривающие, что право на товарный знак может принадлежать не только юридическим лицам, но и гражданам, в том числе осуществляющим отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юридического лица и без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (то есть самозанятым гражданам)".

Также законопроектом предусмотрено дополнение кодекса положением "об обязательной государственной регистрации залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных". Данная новелла направлена на обеспечение дополнительных гарантий для кредиторов, осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности.