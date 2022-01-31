В Ставропольском крае экспорт кондитерских изделий за год увеличился более чем на 15%

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Экспорт кондитерской продукции, произведенной в Ставропольском крае, увеличился на 15,4% по итогам 2021 года. Производители ведут экспорт более чем в 20 зарубежных стран, сообщил в понедельник председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Значительно выросли по итогам прошлого года экспортные поставки кондитерской продукции. Так, объем экспорта кондитерских изделий увеличился на 15,4% и составил $7,5 млн. Ставропольские кондитеры реализовали более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья свыше 5 тыс. тонн продукции", - написал он на своей странице в Instagram.

В 2021 году общий объем производства кондитерских изделий на Ставрополье составил 24,5 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции и объем экспорта позволяет открытие новых производств в регионе. В 2022 году в крае также запланирована реализация новых проектов в сфере кондитерского производства.

По данным комитета, общий объем экспорта продукции переработки в крае составил $304,4 млн, что на треть больше, чем в 2020 году. В 2022 году ожидается, что экспорт продукции переработки в регионе будет не ниже уровня предыдущего года.