Инвестиции в пищевую переработку и торговлю удвоились на Ставрополье за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Вложения инвесторов в пищевую переработку, алкогольную промышленность и торговлю на Ставрополье за пять лет достигли 64 млрд рублей. Объем инвестиций удвоился за этот период, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Общий объем инвестиций в эти отрасли на сегодняшний день за этот период (пять лет - прим. ТАСС) составляет около 64 млрд рублей. <…> В целом с 2017 года вложения в пищевую переработку и торговлю увеличились в 2 раза. Суммарный объем выделенной краем господдержки за этот период составил 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2022 году инвесторы заявили планы о вложении в указанные отрасли порядка 20 млрд рублей. По данным правительства региона, по итогам 2021 года экспортный потенциал пищевой перерабатывающей отрасли региона вырос на 33% и составил 304 млн долларов США.

Наибольший интерес для инвесторов представляет переработка молока и мяса, отмечают в краевом правительстве. В регионе проведена модернизация мощностей по переработке молока в трех территориях, создан новый молочный комбинат. В ближайших планах инвесторов реализация проектов в области глубокой переработки зерна, кондитерского производства, выпуска детского питания.