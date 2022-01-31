Производство пива и пивных напитков в РФ в 2021 году выросло на 2,8%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство пива и пивных напитков в России в 2021 году выросло на 2,8% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 799,9 млн дал, говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства пива и напитков, изготовляемых на основе пива, в январе - декабре 2021 года составил 799,9 млн дал (102,8% от уровня аналогичного периода прошлого года). В декабре 2021 года произведено 183,5 млн дал (106% от уровня 2020 года)", - отмечается в сообщении.

При этом объем производства пива в январе - декабре 2021 года вырос на 1,4% - до 703,9 млн дал, в декабре 2021 года - на 4,4%, до 161,4 млн дал.

Объем производства пивных напитков в 2021 году вырос на 15% - до 96,12 млн дал, в декабре - на 19,8%, до 22 млн дал. Объем розничной продажи пива и напитков, изготовляемых на основе пива, по итогам года вырос на 0,7% и составил 753,9 млн дал, при этом в декабре показатель снизился на 2,1% - до 172,5 млн дал.

Объем розничной продажи пива за прошлый год снизился на 0,7% и составил 665,5 млн дал, в декабре снижение составило 3,4% - до 152 млн дал. Объем розничной продажи напитков, изготовляемых на основе пива, в 2021 году упал на 12,8% и составил 88,4 млн дал, в декабре - на 8,5%, до 20,5 млн дал.