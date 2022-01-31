Совбез Молдавии рекомендовал кабмину и Нацбанку принять новые меры для борьбы с кризисом

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Высший совет безопасности Молдавии, который собрала в понедельник президент Майя Санду, рекомендовал правительству и Национальному банку принять дополнительные меры защиты экономики и населения от энергетического кризиса.

"Правительство должно поддержать производство товаров в условиях инфляции и продолжить реформы, направленные на улучшение деловой среды, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. Исполнительная власть предоставит дополнительные ресурсы к уже выделенным на повышение пенсий и компенсаций за оплату энергоресурсов, чтобы помочь гражданам легче пережить этот кризис", - говорится в сообщении по итогам заседания на сайте главы государства. В нем отмечено, что Национальному банку рекомендовано проанализировать последствия своих интервенций и скорректировать их, если они неэффективны.

В ходе заседания обсуждались проблемы финансовой стабильности республики, которая столкнулась с политическим, экономическим и пандемическим кризисом, а также тяжелой ситуацией в энергетике, связанной с повышением цен на газ. Это привело к резкому повышению тарифов, скачку инфляции и резкому падению уровня жизни населения. В своем выступлении на заседании Санду отметила, что "объективной причиной повышения цен в Молдавии стал рост цен на энергоносители на международном уровне", но призвала правительство "использовать все законные рычаги, чтобы сдерживать эту тенденцию".

В ходе заседания были заслушаны представители государственных институтов, которые отвечают за ситуацию в экономике.