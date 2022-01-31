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Министр сельского хозяйства РФ и посол Италии обсудили потенциал сотрудничества в АПК

Стороны также обсудили инвестиционные проекты итальянского агрохолдинга Cremonini Group

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и посол Италии в РФ Джорджо Стараче обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении посольства Италии в Москве на странице в Facebook.

"На встрече обсуждались перспективы и потенциал итало-российского сотрудничества в сельскохозяйственном секторе в интересах предприятий и потребителей обеих стран, - говорится в сообщении. - Стороны также обсудили инвестиционные проекты итальянского агрохолдинга "Кремонини" [Cremonini Group]".

Президент России Владимир Путин 26 января после встречи с итальянскими предпринимателями говорил об интересе деловых кругов Италии к сельскому хозяйству РФ.

В России в 2020-2021 годах была реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, она охватила примерно 8 млн человек.

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ИталияРоссия
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