Ростех в течение месяца начнет испытания нового стрелкового комплекса для биатлонистов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Испытания нового комплекса для биатлонистов - винтовки БИ-7-4 и патрона "Олимп-БИ" - начнутся в течение месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) и концерн "Калашников" изготовили образцы новых спортивных винтовок БИ-7-4 и спортивных патронов "Олимп-БИ". Испытания начнутся в феврале и предполагают стрельбу с четырех огневых рубежей в нормальных и трудных условиях при температуре минус 20 градусов Цельсия", - сказали в Ростехе.

Оружие предназначено для испытаний в условиях индивидуальной гонки на дистанции 20 и 15 км.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск нового комплекса для биатлонистов должен начаться в 2021 году.