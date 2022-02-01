Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 1,28% и находился на уровне 1 453,67 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос до 3 564,58 пункта (+0,97%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи увеличивался на 1,08%, до 3 568,47 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,21%, до $89,45 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,22% и торгуется на уровне $88,34 за баррель.