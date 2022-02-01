Премьер Белоруссии рассказал о хороших темпах взаимной торговли с Санкт-Петербургом

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Санкт-Петербург демонстрируют хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества. По итогам прошлого года объемы взаимной торговли выросли на 13,5%. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"У нас хорошие показатели, которые демонстрируют динамику развития отношений. После некоторого снижения темпов 2020 года мы набрали хорошую скорость, 13,5% прибавили в товарообороте [в 2021 году] и за 11 месяцев прошлого года товарооборот достиг $1,6 млрд. Для нашей страны это достаточно большой показатель", - отметил глава белорусского правительства.

По словам Головченко, торговля с Санкт-Петербургом превышает товарооборот Белоруссии с рядом европейских стран. "Среди регионов России Санкт-Петербург занимает четвертое-пятое место по объему товарооборота", - добавил он. При этом белорусский премьер считает, что сторонам надо искать "новые точки роста" в сотрудничестве. Головченко считает перспективным развитие направления по поставкам в Санкт-Петербург современной пассажирской техники. "Мы знаем, что уже в 2022 году на улицы Санкт-Петербурга должно выйти около 3 тысяч современных автобусов. Благодарны за выбор Минского автомобильного завода - одного из крупных участников этой программы (обновления автобусного парка - прим. ТАСС). Наше предприятие должно поставить около 900 единиц современных автобусов для петербуржцев", - сказал премьер. Также, продолжил он, для поставки троллейбусов в Санкт-Петербург будет задействовано белорусское предприятие "Белкоммунмаш". "Там будет поставлено порядка 100 машин с увеличенным автономным ходом", - уточнил Головченко.

Он также считает важным развивать с Санкт-Петербургом совместные проекты в сфере жилищного строительства, создания сборочных производств, а также инвестиционное сотрудничество.

Губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что сторонами ранее было подписано соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 гг. "Считаю, что нужно его немного подкорректировать и подписать соглашение на 2022-2026 годы", - отметил Беглов. "Ситуация изменилась, у города появились дополнительные возможности, и поэтому в рамках перспектив до 2026 года мы можем с вами подписать соответствующее соглашение. Насколько я знаю, вас (премьер-министра Белоруссии - прим. ТАСС) приглашали побывать в Санкт-Петербурге в марте месяце. Если не будет никаких вопросов, то мы с вами его (соглашение - прим. ТАСС) и подпишем", - сказал губернатор Санкт-Петербурга.