Пропускную способность международного сектора Кольцово увеличат вдвое к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Пропускная способность международного сектора екатеринбургского аэропорта Кольцово после реконструкции, которую проведут к Универсиаде 2023 года, вырастет почти в два раза до 2,5 тыс. пассажиров в час. Об этом во вторник сообщил журналистам директор архитектурного бюро Buro Bitus, автор архитектурного проекта реконструкции аэропорта Алекс Битус.

"Будет увеличена пропускная способность международных воздушных линий почти в два раза", - сказал он. Согласно данным аэропорта, пропускная способность международного сектора вырастет с 1 300 до 2 520 пассажиров в час.

Как уточнил Битус, в результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тыс. кв. м. Число кабинок пункта пропуска через государственную границу будет увеличено с 30 до 126. В международном терминале появится отдельная технология обслуживания трансферных пассажиров пропускной способностью 520 пассажиров в час. Изменения коснутся и интерьера, в нем будет отображен образ промышленного Урала.

Как уточнили в аэропорту, реконструкцию аэровокзального комплекса планируется провести в два этапа. Первый завершится к третьему кварталу 2023 года. Этот этап затронет терминал международных воздушных линий (МВЛ) и привокзальную площадь: будет построен новый блок аэровокзального комплекса вдоль главного фасада, изменится технология работы терминала МВЛ, таможенный контроль перенесут на второй этаж. Также изменится схема движения транспорта по привокзальной площади.

Как отметил исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Александр Пастухов, объем частных инвестиций на текущем этапе превысит 5 млрд рублей. Дополнительно за счет федерального бюджета - 1,7 млрд рублей - технически оснастят пункт пропуска через границу. По словам директора по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгения Красикова, в настоящее время идет процесс выбора подрядчика на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Заявки от участников принимаются до 15 февраля.

По данным аэропорта, в дальнейшем будет проведена реконструкция терминала внутренних авиалиний для увеличения его пропускной способности. На привокзальной площади планируется многоуровневый паркинг и железнодорожная платформа. Итогом реконструкции станет появление в Екатеринбурге аэровокзального комплекса, отвечающего мировым стандартам.

Об аэропорте

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International.