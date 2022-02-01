Российские аграрии засеяли озимыми культурами 19 млн га

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сезонные полевые работы начались в России, озимыми культурами засеяно 19 млн га. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В России начались сезонные полевые работы", - отмечается в сообщении. По данным Минсельхоза, аграрии ряда регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к сезонным полевым работам - техника вышла на поля для подкормки озимых культур. На 31 января в целом по стране подкормлено 67,6 тыс. га, в том числе 43,8 тыс. га в Республике Крым и 23,8 тыс. га - в Чеченской Республике.

Под урожай текущего года, по данным регионов, озимыми культурами засеяно 19 млн га. По информации Росгидромета, в хорошем и удовлетворительном состоянии находились около 97% посевов, что выше прошлогоднего уровня, пояснили в Минсельхозе.

Прогнозы на 2022 год

Вся посевная площадь в 2022 году, по прогнозу Минсельхоза РФ, составит 81,3 млн га, что на 0,9 млн га превышает уровень 2021 года. В том числе яровой сев будет проведен на 53,6 млн га. Планируется увеличить посевы зерновых и зернобобовых, кормовых культур, сои, сахарной свёклы, овощей и картофеля в организованном секторе.

"Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, российские аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсам", - заключили в Минсельхозе.