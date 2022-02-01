В Томской области реконструируют обеспечивающий водой около 20 тыс. человек водопровод

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Магистральный водопровод, обеспечивающий водой более половины жителей в Стрежевом, реконструируют в 2022 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Томской области со ссылкой на начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Якова Греля.

"Участок водопровода протяженностью 1,3 км эксплуатируется уже более 30 лет. От него запитаны все жилые объекты 4-го, 9-го, 5-го, 7-го микрорайонов, где проживает более половины стрежевчан и где расположены социальные и промышленные объекты. Реализация проекта позволит повысить качество воды и привести в норму показатели по общему железу", - цитирует пресс-служба Якова Греля.

На реконструкцию водопровода выделят 48,2 млн рублей, в том числе почти 47 млн из федерального бюджета.

Водопровод реконструируют в рамках федерального проекта "Чистая вода". Ключевая задача проекта - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в нацпроект "Экология", с 2021 года его включили в нацпроект "Жилье и городская среда".

В 2022 году по проекту планируется также строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки в селе Средний Васюган в Каргасокском районе и строительство скважин на водозаборе Северска, сумма финансирования проекта составит 210 млн рублей.