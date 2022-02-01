Лукашенко: Белоруссия и Санкт-Петербург выходят на допандемийный уровень товарооборота

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Экономическое взаимодействие Белоруссии с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами, и стороны близки к тому, чтобы восстановить допандемийный уровень товарооборота, который составлял $1,7 млрд. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского города Александром Бегловым.

"Как показал 2021 год, экономическое взаимодействие Беларуси и Питера складывается и восстанавливается - и притом неплохими темпами. За 11 месяцев прошлого года мы уже превзошли товарооборот 2020 года (порядка $1,5 млрд - прим ТАСС) и, скорее всего, достигнем эти $1,7 млрд допандемийного уровня", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он добавил, что реализуемые сторонами совместные проекты имеют важный имиджевый эффект. Среди таких начинаний он назвал строительство Санкт-Петербургского квартала в Минске, сдача первых объектов которого запланирована на июль 2022 года. Он добавил, что Белоруссия готова участвовать в инфраструктурных проектах в Петербурге. "Приятно посмотреть на сегодняшний Питер. Я думаю, что будет еще лучше, и мы готовы в этом участвовать", - сказал Лукашенко.

В частности, на встрече обсуждалась возможность поставок белорусского пассажирского транспорта. По словам президента, Белоруссия планирует до 1 июля 2022 года поставить в Санкт-Петербург около 900 автобусов средней и большой вместимости, работающих на сжиженном газе. "Мы свои обязательства выполним. Мы очень ценим и бережно относимся к нашим взаимоотношениям, особенно в сфере поставок, торговли, потому что у нас экспортно ориентированная экономика", - сказал он.

По словам Лукашенко, Минск готов содействовать Петербургу в расширении сферы применения электротранспорта. Планируется, что в течение двух лет туда поставят порядка 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом предприятия "Белкоммунмаш", а также есть предложение по поставкам трамваев и вагонов для метро, которые производятся в Белоруссии швейцарской компанией "Штадлер".

Лукашенко добавил, что есть возможности для расширения сотрудничества в сфере поставок коммунальной техники, продовольственных товаров, изготовления лифтов.