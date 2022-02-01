ФАС видит в уравнивании тарифов на контейнерные перевозки устранение тарифной диспропорции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Приказ ФАС России, предполагающий уравнивание тарифов на различные виды контейнерных перевозок стальной продукции, направлен на устранение тарифной диспропорции. Документ также облегчит транспортным компаниям долгосрочное планирование своей деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"По итогам рассмотрения обращения Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) антимонопольная служба сделала вывод о наличии тарифной диспропорции при перевозке стального проката в рулонах с использованием контейнеров-платформ по сравнению с перевозкой в универсальных вагонах. Ведомство подготовило приказ, направленный на ее устранение", - сообщили в ФАС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что ранее тарифы при перевозке в вагоне-платформе и с использованием аналогичного подвижного состава, сертифитированного в Польше как контейнер-платформа, различались в 2,8 раза, что привело к резкому росту перевозок в контейнерах-платформах.

"Принятое ФАС России решение обеспечивает выравнивание тарифов на перевозки стали в рулонах в контейнерах-платформах до уровня тарифов на перевозки в универсальных платформах. Кроме того, оно позволит собственникам вагонов на долгосрочный период планировать стратегию развития компаний и осуществлять своевременное обновление и покупку подвижного состава", - резюмировали в ФАС.

В свою очередь в СОЖТ пояснили ТАСС, что в прошлом году компании союза обратили внимание на увеличение объемов использования для перевозки рулонной стали контейнеров-платформ польского производства. По данным союза, такие перевозки оказались кратно дешевле аналогичных перевозок в вагонах.

"Так как указанные контейнеры технически и по способам применения в целом не отличаются от универсального подвижного состава с многооборотным специальным оборудованием, союз в июне 2021 года направил письмо в ФАС России с целью обратить внимание ведомства на факт того, что происходит различная тарификация технологически одинаковых перевозок, что может создать неравные условия для участников грузовых железнодорожных перевозок", - отметили в СОЖТ.

Влияние на конкуренцию

После реализации инициативы ФАС по устранению тарифной диспропорции при перевозке стального проката операторы контейнеров-платформ и операторы универсальных вагонов смогут конкурировать между собой за оказание услуг производителям стали, считает руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы "Инфралекс" Елена Кузнецова. "В соответствии с применяемым ФАС России порядком оценки состояния конкуренции, разница в цене является основанием для отнесения одинаковых с точки зрения применения и потребительских свойств родов подвижного состава к разным товарным рынкам. Поэтому в настоящее время контейнеры-платформы и универсальные вагоны для производителей стали из-за разницы в цене взаимозаменяемыми не являются", - пояснила Кузнецова.

Приказ ФАС России о внесении изменений в прейскурант №10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" уравнивает тарифы на перевозку стального проката в рулонах в контейнерах-платформах с тарифами на перевозку на универсальных платформах и в полувагонах. Ранее члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" просили власти инициировать доработку соответствующего документа. В письме, отправленном "Русской сталью" в ФАС и Минпромторг РФ (текст есть в распоряжении ТАСС), ассоциация утверждала, что предлагаемые изменения расчета тарифа приведут к росту транспортных издержек производителей металлопродукции более чем на 3 млрд рублей в год, что скажется на увеличении цен для конечных потребителей.