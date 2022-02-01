Цена авиакеросина на бирже обновила максимум

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник поднялась выше 61,5 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена авиакеросина выросла за день на 0,2% и составила 61,56 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по этому виду топлива был зафиксирован 26 января (61,44 тыс. рублей за тонну). При этом с 27 по 31 января биржевая цена авиакеросина в европейской части России не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся на менее трех базисах поставки топлива.

Дизельное топливо на бирже продолжает дешеветь. Так, стоимость зимнего дизеля уменьшилась на 0,8%, до 60,61 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,9%, до 57,26 тыс. рублей за тонну. Летний дизель снизился в цене на 0,4%, до 55,94 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 1,3%, до 50,68 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 1,2%, до 54,25 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута снизилась на 0,3%, до 30,17 тыс. рублей за тонну, после того как два предыдущих торговых дня обновляла рекордные значения.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 0,5%, до 26,82 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на бирже на 1,5%, до 23,95 тыс. рублей за тонну.