На Урале запустили проект об экономических реформах Гайдара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Проект об экономических реформах 1990-х "405 дней реформ" запустили на Урале к 30-летию реформ правительства Егора Гайдара в России. В течение года пройдут "Гайдар-клубы", лекции и конференции с участием экспертов в Екатеринбурге и Москве, а также будет создан онлайн-журнал о событиях того времени, рассказал журналистам исполнительный директор Фонда Егора Гайдара Петр Гайдар.

"[Журнал] разделен хронологически на месяцы и на недели. <…> Есть краткое описание того, что происходило, видеоинтервью, газеты, публикации, фотоматериал <…>, то есть мы стараемся представить атмосферу происходящего, иначе невозможно понять <…>, что происходило и какие решения принимались. <…> Мы планируем в развитие этого проекта раз в два месяца проводить в нашем формате "Гайдар-клубы", где мы будем в онлайн-формате приглашать <…> экспертов и участников событий. <…> У нас еще запланированы несколько мероприятий в офлайн (может быть в совместном онлайн-формате): мы планируем провести конференцию в Москве (на один или два дня, посвященную 30-летию реформ), и <…> очень важную серию лекций в Екатеринбурге", - сказал Гайдар.

Проект организован "Фондом Гайдара" при участии "Ельцин Центра" - в том числе, его научный отдел участвовал в подготовке онлайн-журнала. Как рассказал директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, в рамках проекта в течение года в Екатеринбурге запланировано шесть лекций экспертов. "Те люди, которые создавали российское государство, новую российскую государственность и формировали буквально своими руками государственные институты - живы, <…> у нас с вами есть уникальная возможность задавать им вопросы лично", - сказал он, уточнив, что планируются выступления бывшего начальника управления Министерства труда РФ Евгения Гонтмахера, бывшего руководителя Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ Сергея Васильева и других экспертов.

Откроет цикл 11 февраля министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев. "Наша задача, в том числе этого цикла лекций - показать, какова была реальная ситуация. И, может быть, частично развеять те неприятные <…> для правительства Гайдара и Ельцина мифы, которые сейчас часто фигурируют в обществе", - сказал он.

Гайдар отметил, что в планах организаторов - расширить в дальнейшем проект, рассказав и о реформах других периодов российской истории.

1 февраля исполнился 91 год со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, в Екатеринбурге в этот день проходит ряд памятных мероприятий. В частности, "Ельцин Центр" сделал в этот день вход в музей и арт-галерею бесплатным. Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области в крестьянской семье, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента РФ.