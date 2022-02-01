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"Ъ": издатели рассказали о росте продаж книг по эзотерике на 53%

Начальник отдела религии и эзотерики "Эксмо" Мария Виноградова рассказала, что также растут продажи книг о практиках медитаций, работе с осознанностью и позитивном мышлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Продажи книг о гаданиях, предсказаниях и различных эзотерических учениях в России выросли на 53% по итогам 2021 года, тогда как в предшествующий год они увеличились на 13%. Такими результатами с газетой "Коммерсантъ" поделились в издательской группе "Эксмо-АСТ" (объединяет "Эксмо", АСТ, "Манн, Иванов и Фербер" и другие).

Как сообщила газете начальник отдела религии и эзотерики "Эксмо" Мария Виноградова, также растут продажи книг о практиках медитаций, работе с осознанностью и позитивном мышлении. При этом в издательстве отмечают падение розничных продаж религиозной литературы: в 2021 году оно составило 30%, в 2020 - 14%.

О росте продаж книг эзотерической тематики сообщили и онлайн-ретейлеры. Так, в Wildberries сообщили, что в 2021 году в десятку самых популярных вошла книга "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево. В Ozon сообщили о росте штучных продаж книг по эзотерике на 20%.

В сервисе электронных книг Bookmate также отметили растущую популярность подобной литературы. "Медитация, позитивное мышление и все в этом направлении показывают рост с лета на 30%", - сообщил изданию гендиректор сервиса Андрей Баев. В книжном сервисе ЛитРес рассказали росте продаж эзотерических книг более чем на 12% в 2021 году в сравнении с 2020 годом и почти на 40% - с 2019 годом.

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