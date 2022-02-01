Польша и Украина обсуждают строительство газопровода для передачи газа с запада на восток

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Польши и Украины обсуждают строительство газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Как напомнил глава польского правительства, его страна уже передает Украине газ с запада на восток, есть соответствующее соглашение. "Мы говорили с премьером о расширении пропускной способности с запада на восток как можно скорее, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем", - сказал он.

На данный момент Польша может передавать Украине небольшие объемы газа (0,3 млрд куб. м) в рамках краткосрочных поставок. Проект расширения пропускной способности для газа между двумя странами обсуждается уже несколько лет. Необходимо создание интерконнектора и строительство газопровода на украинской стороне протяженностью 110 км.