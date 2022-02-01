Литве из-за запрета на белорусскую соль для дорог приходится покупать ее втрое дороже

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Введенный правительством Литвы запрет на приобретение белорусской соли, которая в зимнее время используется для ухода за дорогами, привел к тому, что муниципалитеты вынуждены покупать ее в три раза дороже. Об этом во вторник заявил журналистам мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

"Белорусская соль стоила нам €56 за тонну. Планируем приобретение ее в Египте, где приходится платить втрое дороже - €150 за тонну. В масштабах государства придется дополнительно израсходовать миллионы евро", - сказал он.

По словам мэра, Йонава пока располагает запасами белорусской соли. "На этот сезон нам ее должно хватить, а потом придется покупать у других поставщиков по новой цене", - отметил Синкявичюс. По его данным, муниципалитеты городов Утена и Паневежис уже вынуждены ввозить соль из Египта.

С инициативой к правительству о введении национальных санкций против всей поставляемой в Литву продукции компании "Беларуськалий", чтобы отказаться от белорусской соли, которая в зимнее время используется для ухода за дорогами, в сентябре 2021 года обратилась Вильнюсская мэрия. Правительство инициативу поддержало.