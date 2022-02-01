Акции "Квадры" растут на 60% на новостях о покупке "дочкой" Росатома ценных бумаг компании

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Акции энергетической компании "Квадра" растут в ходе торгов на Московской бирже на 60,77%, до 0,01299 рубля после того, как "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в "Росатом") 31 января приобрел контрольный пакет акций (82,47%) у компании "Онэксим". Об этом свидетельствуют данные торгов на 14:28 мск.