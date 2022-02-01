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Акции "Квадры" растут на 60% на новостях о покупке "дочкой" Росатома ценных бумаг компании

Акции росли до 0,01299 рубля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Акции энергетической компании "Квадра" растут в ходе торгов на Московской бирже на 60,77%, до 0,01299 рубля после того, как "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в "Росатом") 31 января приобрел контрольный пакет акций (82,47%) у компании "Онэксим". Об этом свидетельствуют данные торгов на 14:28 мск.

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К 14:45 мск акции "Квадры" замедлили рост и торговались на уровне 0,012515 рубля за бумагу (+54,89%).

Ранее стало известно, что компания "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в Росатом) купила 82,47% акций энергокомпании "Квадра" у компании "Онэксим". "Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал/ч.

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