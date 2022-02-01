В сельских отделениях "Почты России" появились компьютеры для школьников и учителей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компьютеры с выходом в интернет для учителей и школьников появились в 10 отделениях "Почты России" в малонаселенных пунктах России. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Почта России" и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях в небольших городах и селах появились компьютеры с выходом в интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что компьютеры появились в селе Чихачево Псковской области, селе Барсуки и селе Зязиков-Юрт Республики Ингушетия, городе Теберда Карачаево-Черкесской Республики, селе Кочубеевское Ставропольского края, селе Троицкое Республики Калмыкия, городе Тара Омской области, городе Куса Челябинской области, городе Ишим Тюменской области, городе Ливны Орловской области.

Уточняется, что школьники и педагоги смогут принять участие более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников от восьми до 18 лет. Для участия на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организовали доступ к сайту движения и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий. Победители конкурсов РДШ получат путевки на смены во Всероссийских детских центрах "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". Работать за компьютером можно будет от 30 минут до одного часа в день, отметили в "Почте России".

"Это экспериментальный проект, результаты которого мы вместе с РДШ оценим в конце марта. Если точки доступа к образовательным программам окажутся востребованными и полезными для школьников и педагогов, мы изучим возможность масштабирования этого проекта на другие отделения", - приводятся в сообщении слова директора по развитию сети и управлению проектами "Почты России" Алексея Логвинова.

В свою очередь исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила важность доступности участия в проектах движения каждому школьнику в России. "И благодаря поддержке "Почты России" мы сможем прийти в небольшие населенные пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах", - добавила она.