Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году выросли на 15%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году составили 288,2 млрд рублей, что на 15% больше поступлений 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году составили 288,2 млрд рублей, что на 15% больше поступлений 2020-го. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сумма налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета составила 221,7 млрд рублей и выросла на 21,4%. По словам Никитина, рост произошел в основном за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций - на 21 млрд рублей, НДФЛ - на 6,6 млрд, акцизов - на 4,5 млрд рублей.

"В 2020 году в Нижегородской области, как и во всей стране, наблюдалось снижение поступлений по налогу на прибыль в связи с пандемией. Но уже в 2021 году бизнес стал восстанавливаться, и отчисления по налогу на прибыль организаций выросли в итоге в 1,5 раза. В то же время увеличился фонд оплаты труда, благодаря чему возросли поступления НДФЛ в бюджет", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Расходы консолидированного бюджета области в 2021 году составили 283,7 млрд рублей, из них расходы на образование - 74,2 млрд рублей (26,2% в общих расходах), на социальную политику - 60,4 млрд рублей (21,3%), здравоохранение - 27,5 млрд рублей (9,7%). Регион выполнил все бюджетные обязательства, обеспечив реализацию 34 государственных программ, в том числе по национальным проектам. В 2022 году социальная направленность бюджета сохраняется - на соцсферу предусмотрено не менее 70% расходов.

В пресс-службе добавили, что доходы областного бюджета в 2021 выросли на 15,7% и достигли 245,1 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 24,1%, до 178,4 млрд рублей. Расходы составили 241,3 млрд рублей.

Ранее бюджет области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приняли с доходами, прогнозируемыми в 2022 году в размере 228,4 млрд рублей, расходами - 236,9 млрд рублей, дефицитом - 8,5 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей - инфраструктурный бюджетный кредит, 5,1 млрд рублей - остатки на счетах.