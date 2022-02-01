Атомный ледокол "Сибирь" впервые обеспечил проводку в акватории реки Енисей

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Атомный ледокол "Сибирь", который вошел в состав Атомфлота в конце января, обеспечил проводку теплохода "Терский берег" в акватории реки Енисей. Это первый рабочий рейс атомохода с момента ввода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ФГУП "Атомфлот".

"В акватории порта Дудинка первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" завершил проводку теплохода "Терский берег". Впервые атомный ледокол проекта 22220 зашел в Енисейский залив и отработал в реке на малых глубинах", - говорится в сообщении.

По мнению первого заместителя генерального директора - директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы, ледокол наглядно продемонстрировал свою универсальность. "Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до полутора метров, что не помешало атомному ледоколу обеспечить коммерческую скорость проводки", - отметил он.

28 января в Баренцевом море атомный ледокол "Сибирь" взял под проводку суда "Турухан" и "Терский берег". Теплоходы следовали в порт Дудинка. При входе в Енисейский залив атомоход оставил теплоход "Турухан", а с теплоходом "Терский берег" проследовал в устье реки Енисей. В ближайшее время универсальный атомный ледокол "Сибирь" вернется за судном "Турухан" для дальнейшей проводки теплохода в порт Дудинка. После этого атомоход продолжит работу в Обь-Енисейском районе Карского моря.

О ледоколе и серии

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу Атомфлота. Судно получило название, аналогичное советскому атомному ледоколу "Сибирь", который впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка и в настоящее время выведен из эксплуатации. Церемония закладки нового ледокола состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В этом году 13 января судно вышло из Петербурга и к 22 января прибыло в Мурманск, 25 января ледокол вошел в состав Атомфлота.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Головным судном серии стал ледокол "Арктика", который был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.