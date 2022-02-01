Литва до конца недели вернет Белоруссии вагоны из-под калийных удобрений

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Литва на текущей неделе вернет Белоруссии порожние вагоны, которыми в Клайпедский морской порт транзитом были доставлены последние партии удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США. Об этом во вторник сообщила госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

"Последние составы с удобрениями въехали в Литву в понедельник. Во вторник транзит по решению правительства был прекращен, - сказала журналистам представитель железнодорожного ведомства Лаура Габрилавичюте. - Вагоны в Белоруссию будут возвращены до конца текущей недели". Их, по словам Габрилавичюте, в Литве насчитывается от 700 до 800.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.