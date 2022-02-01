Минстрой определили ответственным за федеральную адресную инвестиционную программу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) переведена в статус комплексной программы. За ее подготовку теперь будет ответственен Минстрой России, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Данное решение принято для совершенствования управления капитальными вложениями и оптимизации их жизненного цикла - от принятия решения о реализации проекта до его ввода в эксплуатацию", - приводятся в сообщении на сайте правительства России слова Хуснуллина.

Он отметил, что решение принято премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам вице-премьера, Минстрой реализует правительственную инициативу социально-экономического развития до 2030 года "Новый ритм строительства", которая направлена на сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла и снижение административных барьеров. "Передача федеральной адресной инвестиционной программы Минстрою обеспечивает условия для системной и эффективной работы при возведении объектов капитального строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что по решению правительства полномочиями органа управления новой комплексной программой, которая будет утверждаться сроком на пять лет начиная с 2023 года, наделяется президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в России. Минстрой уже приступил к работе, направленной на ее формирование, и готовит необходимые нормативные документы.

Ранее утверждением федеральной адресной инвестиционной программы занималось Минэкономразвития. Как сообщал глава министерства Максим Решетников, объем финансирования ФАИП в 2022-2024 годах составит почти 3 трлн рублей бюджетных средств. В 2022 году планируется реализовать более 860 инвестиционных проектов, включая укрупненные мероприятия, которые будут детализированы в ходе осуществления ФАИП.

ФАИП регулирует вопросы осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, на приобретение объектов недвижимого имущества в госсобственность, а также предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в госсобственность.