КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия инвестирует $6,4 млрд в технологии будущего. Как передает информационный портал Al Watan, министр связи и информационных технологий страны Абдалла ас-Саваха сообщил об этом во вторник на открытии международной конференции LEAP в Эр-Рияде.

"В условиях жесткой региональной конкуренции королевство стремится к диверсификации экономики и вкладывает миллиарды в технологии будущего, - сказал он. - Общий объем капиталовложений достигает $6,4 млрд".

Нефтяной гигант Aramco планирует вложить $1 млрд в развитие стартапов по всему миру, а телекоммуникационная компания Saudi Telecom инвестирует такой же объем средств в инфраструктуру подводных кабелей и центров обработки данных с целью формирования хаба облачных и цифровых услуг.

По словам министра, реализуемый наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на побережье Красного моря проект футуристического мегаполиса NEOM предусматривает вложение $1 млрд в метавселенную для обслуживания жителей и гостей города и платформу по защите персональных данных пользователей. Объявлено о партнерстве в технической сфере на $2 млрд между Государственным инвестиционным фондом и дочерней компанией китайского гиганта в сфере онлайн-торговли Alibaba.

Саудовские власти намерены также направить $1,4 млрд на поддержку предпринимательства и фондов, специализирующихся на цифровом контенте. Этот проект включает размещение стартапов в Эр-Рияде.

С 1 февраля в столице Саудовской Аравии под девизом "Взгляд в будущее" проходит трехдневная технологическая конференция LEAP с участием более 350 докладчиков из 40 стран мира. В рамках конференции проходит конкурс стартапов с призовым фондом в $1 млрд.