Bloomberg: состояние 25 богатейших россиян сократилось с начала года на $17,8 млрд

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Состояние 25 богатейших бизнесменов России сократилось с начала года на $17,83 млрд. Больше всех - $2,5 млрд - за январь потерял член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, следует из материалов агентства Bloomberg.

По данным "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), с начала года владелец "Северстали" Алексей Мордашов потерял $1,67 млрд, глава "Новатэка" Леонид Михельсон - $1,65 млрд.

Потери председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина агентство оценило в $1,18 млрд, председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова - в $1,09 млрд. Предприниматель Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов, по информации Bloomberg, потеряли по $1,08 млрд, основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев - почти $0,99 млрд, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков - $0,94 млрд.

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.