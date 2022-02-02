В Совфеде предложили ускорить гармонизацию ставок акцизов на алкоголь в странах ЕАЭС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сенаторы предлагают правительству РФ ускорить процесс гармонизации ставок акцизов на алкоголь в России и в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не дожидаясь 2024 года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Если в одной стране акцизы в два раза меньше, чем в другой, понятно, что мы создаем благоприятные условия для той страны, в которой низкие акцизные ставки, потому что у них себестоимость продукции меньше и [объемы] реализации больше. Это, с одной стороны, недобросовестная конкуренция, а с другой - создание благоприятных условий для незаконного криминального производства, бизнеса. Здесь надо в комплексе все вопросы решать, как можно быстрее надо гармонизировать акцизные ставки на площадке Евразийской экономической комиссии", - пояснил Рябухин.

"Мы от нашей межведомственной рабочей группы Совета Федерации неоднократно направляли предложения [в правительство], я получил ответ, что предполагается окончательно гармонизировать эти ставки, вообще акцизную политику к 2024 году. Но впереди еще два года, поэтому нам хотелось бы ускорить этот процесс, мы настоятельно предлагаем, чтобы правительство РФ инициировало внесение вопроса в ускоренном порядке", - добавил сенатор, уточнив, что гармонизировать ставки акцизов на алкоголь можно, по его мнению, уже в 2022 году.

Ранее Рябухин объяснил, что повышение акцизов на алкоголь может привести к росту объемов контрафакта на рынке алкогольной продукции на территории стран ЕАЭС. По его словам, например, в Киргизии акциз на крепкий алкоголь в пять раз меньше, чем в РФ, в Белоруссии - на 20% меньше, в Казахстане - на 50% меньше.

В июне 2019 года совет Евразийской экономической комиссии одобрил соглашение о ведении единой налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь на пространстве ЕАЭС.