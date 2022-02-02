Трутнев считает необходимым создание единой системы управления на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Остров Русский в Приморье нуждается в единой системе управления, которая облегчила бы процесс реализации инвестиционных проектов, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Рассматривается введение на части территории острова, доступной для застройки, режима территории опережающего развития.

"То обсуждение, <...> которое я проводил по развитию острова Русский, говорит о том, что мы не до конца сформировали систему управления развитием острова. Ее надо собирать в одних руках, она разобрана: она и в муниципалитете, и в субъекте, и в Министерстве [по развитию Дальнего Востока и Арктики], все это работает долго и неэффективно. Поэтому мы <...> точно будем создавать единую систему управления, чтобы инвесторы не бегали между тремя уровнями организации, а получили всю необходимую поддержку в одном месте. Скорее всего, мы это будем делать в форме территории опережающего развития, просто объявим эту территорию острова, которая доступна для строительства, для освоения территорией опережающего развития", - сообщил полпред.

Он отметил, что в целом не удовлетворен скоростью реализации проектов на острове Русский и считает, что "надо работать быстрее". По словам Трутнева, сегодня стоит задача не просто застроить, а развивать его как центр науки, технологий. Кроме того, здесь необходимо создавать условия для отдыха.

"Жилищное строительство будет развиваться в той части, в которой оно необходимо для обеспечения вот этих проектов, а не просто застроить все. Вот такой вот комплексный план, который должен быть живым и создаваться прежде всего на основе предложений инвесторов, и [он] должен работать", - подытожил Трутнев.