Эксперты: две трети потребляемых в России сыров произведены в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Две трети приобретенных россиянами сыров являются продуктами отечественного происхождения, говорится в сообщении АО "Россельхозбанк".

"Можно говорить, что сейчас 75% сыра в холодильниках россиян - отечественного происхождения. Вместе с тем потенциал роста собственного производства и дальнейшего снижения импорта остается существенным. Скорость его реализации зависит от распространения высокопродуктивных пород КРС (крупного рогатого скота - прим. ТАСС), дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации кадров и введения в строй инвестиционных проектов", - сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

В компании отметили, что ключевым драйвером роста для сыроделия стало введение указом президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран. "Самообеспеченность сыром и сырными продуктами резко увеличилась относительно 2014 года на 13 процентных пунктов, а относительно 2013 года - на 24 процентных пункта и с тех пор и не снижается", - добавил Дальнов. По его словам, также растет и потребление на душу населения: с 2004 года оно увеличилось с 4,1 до 5,8 кг на человека в 2013 году, замедлилось с появлением необходимости рынка перейти на самообеспечение, и уже в 2019 году достигло 6,2 кг, а в 2020 и 2021 годах - 6,6 кг на человека.

Растущий спрос примерно на четверть удовлетворяется поставками из-за рубежа. "Импорт сыров в натуральном выражении на протяжении последних пяти лет в среднем растет на 10% в год. В 2021 году объем импорта составил 301 тыс. тонн. Основными поставщиками сыров в Россию в 2021 году стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария, Казахстан: на их долю пришлось 95% импортных поставок", - рассказали в Россельхозбанке.

В прошлом году возрос и экспорт отечественных сыров (+18,6% к 2020 году) - до 33,3 тыс. тонн, что является рекордным объемом для России. За последние пять лет экспорт увеличился на 39% при среднегодовом темпе роста 6,8%. Основными направлениями экспорта являются Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, добавили в компании. Больше всего экспортировали плавленые сыры (на их долю в 2021 году пришлось 35% всего объема.), сыр моцарелла (4% в общем объеме экспорта в 2021 году), камамбер, тильзитер и бри.