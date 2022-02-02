Почти 22 тыс. предпринимателей зарегистрировались на инвестпортале Москвы в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Регистрацию на инвестиционном портале Москвы прошли почти 22 тыс. предпринимателей в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пользователям сайта доступно 30 электронных сервисов, которые упрощают ведение бизнеса в столице. За прошлый год число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, увеличилось на 21,6 тыс.", - говорится в сообщении.

По слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, это почти на 10 тыс. или 78,5% больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тыс. человек. "Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тыс. личных кабинетов", - сказал Ефимов.

После регистрации на инвестиционном портале пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам. В 2021 году предприниматели воспользовались ими более 150 тыс. раз.

"Регистрация на инвестпортале особенно удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы. Например, они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном портале поставщиков. Такое взаимодействие городских интернет-ресурсов позволяет предпринимателям практически мгновенно получить доступ к нужным сервисам - без необходимости каждый раз вручную заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля. Такие опции делают взаимодействие бизнеса с городом еще более простым и удобным", - отметил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Например, через сайт можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный осмотр, изучить лотовую документацию, добавить понравившиеся объекты в "Избранное", а также обратиться за консультацией к специалистам. Система позволяет не только отслеживать изменение статусов по интересующим лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов в электронном виде.

"Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого. Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для оперативного взаимодействия с профильными ведомствами правительства Москвы на инвестпортале работает линия прямых обращений, где инвесторы, как правило, интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, предлагают на рассмотрение инвестпроекты. Почти за восемь лет сервисом воспользовались более 13,5 тыс. раз, из них 3,9 тыс. - в прошлом году.